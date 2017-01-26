Ветерани АТО заблокували ділянку залізниці. ВІДЕО
Ветерани АТО заблокували ділянку залізниці. ВІДЕО
Все заради того аби звільнити українських заручників з полону бойовиків. За їх словами, таким чином на цій ділянці вони виключили із процесу фінансування тероризму 12 вантажних поїздів. Розповідають, їх дії підтримали рядові співробітники МВС, прикордонники та співробітники СБУ.
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