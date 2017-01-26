На Тернопільщині розбився рейсовий автобус. ВІДЕО

У Тернопільській області із дороги злетів рейсовий автобус. За попередніми висновками, причиною стала слизька дорога. У момент ДТП у салоні перебувало більше двадцяти пасажирів. 11 з них госпіталізували із різними травмами.

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