На столичному вокзалі затримали іноземця під час спроби дати хабар. ВІДЕО

Правоохоронці затримали чоловіка з Узбекистану. Той намагався домовитися з прикордонником. Чоловік хотів потрапити в Україну так, щоб у його паспорті відмітки про перетин кордону не було. За це запропонував 5 тисяч 600 гривень. До того ж домовлявся не тільки про себе. За кілька днів планував за такою ж схемо провести ще 40 своїх співвітчизників.

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