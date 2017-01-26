На столичному вокзалі затримали іноземця під час спроби дати хабар. ВІДЕО
На столичному вокзалі затримали іноземця під час спроби дати хабар. ВІДЕО
Правоохоронці затримали чоловіка з Узбекистану. Той намагався домовитися з прикордонником. Чоловік хотів потрапити в Україну так, щоб у його паспорті відмітки про перетин кордону не було. За це запропонував 5 тисяч 600 гривень. До того ж домовлявся не тільки про себе. За кілька днів планував за такою ж схемо провести ще 40 своїх співвітчизників.
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