У Києві затримали автовикрадачів. ВІДЕО
У Києві затримали автовикрадачів. ВІДЕО
В поліції помітили доволі дивну тенденцію – в країні почастішали випадки угонів елітних автівок, а разом з цим почастішали і випадки повернення викрадених машин за лічені дні, а то і години.
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