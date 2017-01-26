Стало відомо, коли призначать нового голову Нацполіції України. ВІДЕО

Уже незабаром Нацполіція України отримає нового очільника. Конкурсна комісія після тестування на айк’ю обрала десятьох найбільш гідних, на їх думку, претендентів на важливу посаду. Є серед них і нинішній заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв. Далі на конкурсантів чекає ще одне випробування – інтерв’ю із експертами. Так визначатимуть лідерські якості та й взагалі, настільки кандидат готовий до відповідальної роботи. Після інтерв’ювання, трьох кандидатів представлять міністру внутрішніх справ. Саме він вибере найбільш гідного та подасть його на затвердження Кабінету міністрів. Планується завершити усі процедури до 6 лютого.

Телеканал ЧП.INFO