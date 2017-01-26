Правозахисники розповіли про катування людей силовиками. ВІДЕО

Міжнародна правозахисна організація «Amnesty International» презентувала доповідь «Тебе не існує» про випадки катувань на сході України. Розповідали про шокуючі факти насильства у зоні АТО. Навели аж 40 випадків порушень прав людини. Зауважують, що вони як правозахисники, звертають увагу і на порушення з боку українських силовиків. Знову ж таки наголосили, що представники Служби безпеки України можуть безпідставно затримувати людей. Правозахисники сподівались, що з часом після їхньої попередньої доповіді ситуація зміниться на краще. Однак, констатують протилежне. Кажуть факти катувань і досі мають місце.

Телеканал ЧП.INFO