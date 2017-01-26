Правозахисники розповіли про катування людей силовиками. ВІДЕО
Правозахисники розповіли про катування людей силовиками. ВІДЕО
Міжнародна правозахисна організація «Amnesty International» презентувала доповідь «Тебе не існує» про випадки катувань на сході України. Розповідали про шокуючі факти насильства у зоні АТО. Навели аж 40 випадків порушень прав людини. Зауважують, що вони як правозахисники, звертають увагу і на порушення з боку українських силовиків. Знову ж таки наголосили, що представники Служби безпеки України можуть безпідставно затримувати людей. Правозахисники сподівались, що з часом після їхньої попередньої доповіді ситуація зміниться на краще. Однак, констатують протилежне. Кажуть факти катувань і досі мають місце.
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