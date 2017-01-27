У Києві порушник на перехресті спровокував серйозну ДТП. ВІДЕО
У Києві порушник на перехресті спровокував серйозну ДТП. ВІДЕО
Водій на Мазді виїжджає на перехрестя на зелений сигнал світлофору. За мить з вулиці Кутузова на бульвар Лесі Українки виїжджає Шевроле. Від удару в бік машину розвернуло.
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