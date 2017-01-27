У Києві чоловіка побили поліцейські. ВІДЕО

У Києві чоловіка побили поліцейські. ВІДЕО

20:45 27.01.2017

Вдарили по шиї, притиснули до воріт, повалили на землю та почали товкти. Одразу важко повірити, але били чоловіка патрульні поліцейські. Володимир розповідає, - їм потрібен був мобільний телефон, на який він фіксував начебто незаконні дії правоохоронців. Чоловік сам звернувся до нашої редакції, бо з листопада минулого року для поліцейських-дебоширів не може добитися, на його думку, справедливого покарання. Відтоді, не одна заява написана до Національної поліцію, однак там у діях своїх співробітників нічого неправомірного не бачать. 

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