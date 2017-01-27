Масштабна ДТП у Києві: іномарка протаранила три авто та загорілася. ВІДЕО

Кермувальниця їхала проспектом Лобановського у Києві. В який момент у її «Nissan Micra» відмовили гальма, зупинити машину не змогла, тож протаранила «Nissan Qashqai», він у свою чергу, «Audi», а «Аudi» - «Hondu». У «Nissan Micra» від потужного удару навіть загорівся капот. Жінка-водій встигла вибігти із палаючого авто. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

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Телеканал ЧП.INFO