В Дніпрі в пожежі загинула дитина. ВІДЕО

Дівчинку знайшли рятувальники. Втім, вона вже не дихала. Через що сталася трагедія зараз з’ясовують поліцейські.

І не лише це в огляді надзвичайних подій:

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Телеканал ЧП.INFO