В Україні погіршилась статистика квартирних крадіжок. ВІДЕО

Криміногенна ситуація в Україні погіршується. Це видно на прикладі одного із найбільш поширених видів злочину – квартирних крадіжках. У 2016 році правоохоронці зафіксували 22 600 крадіжок із квартир. Це на 35 відсотків більше ніж у попередньому році.

Телеканал ЧП.INFO