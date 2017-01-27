В Україні погіршилась статистика квартирних крадіжок. ВІДЕО
В Україні погіршилась статистика квартирних крадіжок. ВІДЕО
Криміногенна ситуація в Україні погіршується. Це видно на прикладі одного із найбільш поширених видів злочину – квартирних крадіжках. У 2016 році правоохоронці зафіксували 22 600 крадіжок із квартир. Це на 35 відсотків більше ніж у попередньому році.
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