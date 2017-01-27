Через репресії в Криму, 10% кримських татар покинули півострів - експерти. ВІДЕО

У перший рік з початку окупації на території півострову було викрадено й досі не знайдено або вбито 24 активісти. Серед них і українці й кримські татари. Люди в Криму незахищені. Покладатися їм немає на кого, тож чимало кримчан просто покидають домівки.

Телеканал ЧП.INFO