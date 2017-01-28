В Києві чоловік погрожував свідкам ДТП автоматом. ВІДЕО
В Києві чоловік погрожував свідкам ДТП автоматом. ВІДЕО
У Києві на бульварі Кольцова легковик «Hyundai» протаранив дві машини, які стояли на узбіччі, і водій спробував втекти з місця аварії. Однак, не вдалося. Машину заблокували свідки. Як виявилось за кермом перебувала жінка. Вона була в стані алкогольного сп’яніння. Вирішити ситуацію спробував її чоловік. Він дістав із багажника автомат і пригрозив відкрити вогонь по натовпу, якщо їхню машину не пропустять.
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