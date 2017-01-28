Створили Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. ВІДЕО
Створили Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. ВІДЕО
Сказати, що війна на Сході та захоплення Криму спричинили багато проблем для українців, це нічого не сказати. Тисячі людей були змушені поспіхом покинути рідні домівки, інколи не прихопивши з собою навіть найнеобхіднішого. У когось житло знищили під час обстрілів, а хтось просто хотів врятувати своїх рідних. З цією метою люди і шукали прихистку в інших областях. Тепер вони, в першу чергу, радіють, що залишилися живі, а над їхніми головами не літають кулі чи снаряди. Однак переселенці зіткнулися з низкою інших проблем. Аби підтримати людей держава призначила їм невеликі соціальні виплати.
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