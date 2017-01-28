Створили Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. ВІДЕО

Створили Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. ВІДЕО

22:30 28.01.2017

Сказати, що війна на Сході та захоплення Криму спричинили багато проблем для українців, це нічого не сказати. Тисячі людей були змушені поспіхом покинути рідні домівки, інколи не прихопивши з собою навіть найнеобхіднішого. У когось житло знищили під час обстрілів, а хтось просто хотів врятувати своїх рідних. З цією метою люди і шукали прихистку в інших областях. Тепер вони, в першу чергу, радіють, що залишилися живі, а над їхніми головами не літають кулі чи снаряди. Однак переселенці зіткнулися з низкою інших проблем. Аби підтримати людей держава призначила їм невеликі соціальні виплати.

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