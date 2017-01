Колишній бойовик "ЛНР" скористався спеціальною програмою СБУ. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України в рамках Програми "На тебе чекають вдома" переконали у добровільному складанні зброї та повернення до нормального життя колишнього бойовика т.зв. "ЛНР".

Правоохоронці встановили, що у квітні 2014 року мешканець Лисичанська на Луганщині вступив до незаконного збройного формування, у якому здійснював чергування на блокпосту. Після звільнення міста силами антитерористичної операції чоловік вийшов зі складу терористичного угруповання та два роки переховувався на території Російської Федерації.

У 2016 році він від матері дізнався про Програму СБУ "На тебе чекають вдома", і у грудні добровільно прийшов до правоохоронних органів. Під час з’ясування обставин справи чоловік перебував удома та сприяв слідству.

У січні поточного року Лисичанський міський суд, зважаючи на відсутність у діях колишнього бойовика складу тяжкого та особливо тяжкого злочину, його добровільну заяву та допомогу слідству, звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Після отримання судового рішення чоловік звернувся до бойовиків т.зв. "ДНР/ЛНР" із закликом скласти зброю та повертатись до родин та мирного життя.

За матеріалами прес-центру СБУ

