Колишній бойовик "ЛНР" скористався спеціальною програмою СБУ. ВІДЕО
Колишній бойовик "ЛНР" скористався спеціальною програмою СБУ. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України в рамках Програми "На тебе чекають вдома" переконали у добровільному складанні зброї та повернення до нормального життя колишнього бойовика т.зв. "ЛНР".
Правоохоронці встановили, що у квітні 2014 року мешканець Лисичанська на Луганщині вступив до незаконного збройного формування, у якому здійснював чергування на блокпосту. Після звільнення міста силами антитерористичної операції чоловік вийшов зі складу терористичного угруповання та два роки переховувався на території Російської Федерації.
У 2016 році він від матері дізнався про Програму СБУ "На тебе чекають вдома", і у грудні добровільно прийшов до правоохоронних органів. Під час з’ясування обставин справи чоловік перебував удома та сприяв слідству.
У січні поточного року Лисичанський міський суд, зважаючи на відсутність у діях колишнього бойовика складу тяжкого та особливо тяжкого злочину, його добровільну заяву та допомогу слідству, звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Після отримання судового рішення чоловік звернувся до бойовиків т.зв. "ДНР/ЛНР" із закликом скласти зброю та повертатись до родин та мирного життя.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники Служби безпеки України в рамках Програми "На тебе чекають вдома" переконали у добровільному складанні зброї та повернення до нормального життя колишнього бойовика т.зв. "ЛНР".
Правоохоронці встановили, що у квітні 2014 року мешканець Лисичанська на Луганщині вступив до незаконного збройного формування, у якому здійснював чергування на блокпосту. Після звільнення міста силами антитерористичної операції чоловік вийшов зі складу терористичного угруповання та два роки переховувався на території Російської Федерації.
У 2016 році він від матері дізнався про Програму СБУ "На тебе чекають вдома", і у грудні добровільно прийшов до правоохоронних органів. Під час з’ясування обставин справи чоловік перебував удома та сприяв слідству.
У січні поточного року Лисичанський міський суд, зважаючи на відсутність у діях колишнього бойовика складу тяжкого та особливо тяжкого злочину, його добровільну заяву та допомогу слідству, звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Після отримання судового рішення чоловік звернувся до бойовиків т.зв. "ДНР/ЛНР" із закликом скласти зброю та повертатись до родин та мирного життя.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2605#sthash.M4O1Kade.dpuf
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