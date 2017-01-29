Ветерани АТО заблокували ділянку залізниці. ВІДЕО

Ветерани АТО заблокували ділянку залізниці. ВІДЕО

20:30 29.01.2017

Все заради того аби звільнити українських заручників з полону бойовиків. За їх словами, таким чином на цій ділянці вони виключили із процесу фінансування тероризму 12 вантажних поїздів. Розповідають, їх дії підтримали рядові співробітники МВС, прикордонники та співробітники СБУ.

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