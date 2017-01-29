Ветерани АТО заблокували ділянку залізниці. ВІДЕО
Ветерани АТО заблокували ділянку залізниці. ВІДЕО
Все заради того аби звільнити українських заручників з полону бойовиків. За їх словами, таким чином на цій ділянці вони виключили із процесу фінансування тероризму 12 вантажних поїздів. Розповідають, їх дії підтримали рядові співробітники МВС, прикордонники та співробітники СБУ.
|
30.01.2017 | 06:30
|
30.01.2017 | 06:03
|
29.01.2017 | 21:30
|
29.01.2017 | 20:30
|
29.01.2017 | 19:30
|
29.01.2017 | 18:00
|
29.01.2017 | 08:00
|
28.01.2017 | 22:30
|
28.01.2017 | 21:30
|
28.01.2017 | 20:30
|
28.01.2017 | 18:00
|
27.01.2017 | 23:15
|
27.01.2017 | 22:45
|
27.01.2017 | 22:15
|
27.01.2017 | 21:45
|
27.01.2017 | 21:15
-
- 1 з 692
- ››