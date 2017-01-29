Поліцейські врятували дитину від батьків, які за нею не доглядали. ВІДЕО
Поліцейські врятували дитину від батьків, які за нею не доглядали. ВІДЕО
Чотирирічний хлопчик хворів вже не перший день. Проте батьки не поспішали звертатись на лікарів.
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