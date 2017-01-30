Причетних до кривавого вбивства затримала поліція Рівненщини. ВІДЕО

Причетних до кривавого вбивства затримала поліція Рівненщини. ВІДЕО

06:30 30.01.2017

Минулого уікенду близько 14:20 до поліції надійшло повідомлення, що у селі Люхча Сарненського району невідомий чоловік заподіяв вогнепальне поранення 54-річному місцевому жителю. Чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.

«Орієнтування з приводу вчиненого злочину було направлено в усі територіальні підрозділи управління поліції Рівненщини, – повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк. – За кілька годин поблизу Рівного працівники Управління карного розшуку та патрульні поліцейські затримали зазначений автомобіль, у якому знаходилось п’ятеро осіб».

Деякі з чоловіків намагалися втекти від правоохоронців. Та, завдяки злагодженим діям поліцейських, зловмисників затримали. Під час поверхневого огляду затриманих і транспортного засобу поліцейські виявили явні сліди вчинення ними кримінального правопорушення. Чотири особи вже затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, з ними проводяться першопочаткові слідчі дії.

За цим фактом розпочате досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Причетних до кривавого вбивства затримала поліція Рівненщини. ВІДЕО
Причетних до кривавого вбивства затримала поліція Рівненщини. ВІДЕО
30.01.2017 | 06:30
Подробности перекрытия въездов в Киев. Чего хотят автовладельцы. ВИДЕО
Подробности перекрытия въездов в Киев. Чего хотят автовладельцы. ВИДЕО
30.01.2017 | 06:03
У Києві чоловіка побили поліцейські. ВІДЕО
У Києві чоловіка побили поліцейські. ВІДЕО
29.01.2017 | 21:30
Ветерани АТО заблокували ділянку залізниці. ВІДЕО
Ветерани АТО заблокували ділянку залізниці. ВІДЕО
29.01.2017 | 20:30
Поліцейські врятували дитину від батьків, які за нею не доглядали. ВІДЕО
Поліцейські врятували дитину від батьків, які за нею не доглядали. ВІДЕО
29.01.2017 | 19:30
Заборону телеканалу Дождь в Україні вже називають цензурою! ВІДЕО
Заборону телеканалу Дождь в Україні вже називають цензурою! ВІДЕО
29.01.2017 | 18:00
Колишній бойовик "ЛНР" скористався спеціальною програмою СБУ. ВІДЕО
Колишній бойовик "ЛНР" скористався спеціальною програмою СБУ. ВІДЕО
29.01.2017 | 08:00
Створили Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. ВІДЕО
Створили Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. ВІДЕО
28.01.2017 | 22:30
У ДТП за участю військового загинуло троє людей. ВІДЕО
У ДТП за участю військового загинуло троє людей. ВІДЕО
28.01.2017 | 21:30
В Києві чоловік погрожував свідкам ДТП автоматом. ВІДЕО
В Києві чоловік погрожував свідкам ДТП автоматом. ВІДЕО
28.01.2017 | 20:30
Легализация оружия. Нужно ли дать право украинцам вооружиться? ВИДЕО
Легализация оружия. Нужно ли дать право украинцам вооружиться? ВИДЕО
28.01.2017 | 18:00
Громадські організації підсумували що було зроблено для ВПО за 2016 рік. ВІДЕО
Громадські організації підсумували що було зроблено для ВПО за 2016 рік. ВІДЕО
27.01.2017 | 23:15
Через репресії в Криму, 10% кримських татар покинули півострів - експерти. ВІДЕО
Через репресії в Криму, 10% кримських татар покинули півострів - експерти. ВІДЕО
27.01.2017 | 22:45
В Україні погіршилась статистика квартирних крадіжок. ВІДЕО
В Україні погіршилась статистика квартирних крадіжок. ВІДЕО
27.01.2017 | 22:15
В Дніпрі в пожежі загинула дитина. ВІДЕО
В Дніпрі в пожежі загинула дитина. ВІДЕО
27.01.2017 | 21:45
Масштабна ДТП у Києві: іномарка протаранила три авто та загорілася. ВІДЕО
Масштабна ДТП у Києві: іномарка протаранила три авто та загорілася. ВІДЕО
27.01.2017 | 21:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

До Верховної Ради було подано одразу три так званих мовних законопроекти. Чи на часі зараз піднімати мовне питання?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.