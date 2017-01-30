Причетних до кривавого вбивства затримала поліція Рівненщини. ВІДЕО

Минулого уікенду близько 14:20 до поліції надійшло повідомлення, що у селі Люхча Сарненського району невідомий чоловік заподіяв вогнепальне поранення 54-річному місцевому жителю. Чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.

«Орієнтування з приводу вчиненого злочину було направлено в усі територіальні підрозділи управління поліції Рівненщини, – повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк. – За кілька годин поблизу Рівного працівники Управління карного розшуку та патрульні поліцейські затримали зазначений автомобіль, у якому знаходилось п’ятеро осіб».

Деякі з чоловіків намагалися втекти від правоохоронців. Та, завдяки злагодженим діям поліцейських, зловмисників затримали. Під час поверхневого огляду затриманих і транспортного засобу поліцейські виявили явні сліди вчинення ними кримінального правопорушення. Чотири особи вже затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, з ними проводяться першопочаткові слідчі дії.

За цим фактом розпочате досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області