Сепаратисти обстріляли житлові квартали Авдіївки. ВІДЕО

Сепаратисти обстріляли житлові квартали Авдіївки. ВІДЕО

20:20 30.01.2017

Сепаратисти вкотре взялися за старе і після доволі тривалої перерви почали бомбити населені пункти. Найбільш інтенсивно вели обстріли по Авдіївці Донецької області. На щастя обійшлося без жертв, але двоє людей отримали осколкові поранення. Окрім того, добряче побило окремі будинки і транспорт.  

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