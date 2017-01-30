За побиття чоловіка у Києві поліцейських відсторонили від служби. ВІДЕО

Патрульні поліцейські б’ють чоловіка у гаражному кооперативі Києва. Історія, яку розповіли журналісти «Магнолії-ТВ» миттєво розлетілася у мережі. Фрагмент відео з камери спостереження переглянули тисячі людей. Після виходу сюжету в ефір, на історію Володимира Панченка відреагували. У Національній поліції повідомили про початок службового розслідування. На цей час відсторонили від служби командира частини і трьох патрульних поліцейських.

Телеканал ЧП.INFO