У Тернополі п’яний водій порушив правила. ВІДЕО
У Тернополі п’яний водій порушив правила. ВІДЕО
За словами полісменів, спочатку водій хотів їх обманути, мовляв, це не він сидів за кермом, а його товариш. Однак, розібратися в цій історії і вивести водія на чисту воду допомогли свідки, які все бачили на власні очі.
І не лише це в огляді ДТП:
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