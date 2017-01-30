У Тернополі п’яний водій порушив правила. ВІДЕО

За словами полісменів, спочатку водій хотів їх обманути, мовляв, це не він сидів за кермом, а його товариш. Однак, розібратися в цій історії і вивести водія на чисту воду допомогли свідки, які все бачили на власні очі.

І не лише це в огляді ДТП:

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Телеканал ЧП.INFO