П'ятьох зловмисників затримали невдовзі після скоєного ними вбивства. ВІДЕО

У селі Люхча днями сталася жахлива трагедія. Звідкілясь там взялися невідомі чоловіки і стали погрожувати 54-річному громадянину. Та так, що справа дійшла аж до зброї. Нею зловмисники не тільки полякали чоловіка, а й вистрілили в нього. На жаль, він помер у кареті швидкої допомоги.

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Телеканал ЧП.INFO