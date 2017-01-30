П'ятьох зловмисників затримали невдовзі після скоєного ними вбивства. ВІДЕО
П'ятьох зловмисників затримали невдовзі після скоєного ними вбивства. ВІДЕО
У селі Люхча днями сталася жахлива трагедія. Звідкілясь там взялися невідомі чоловіки і стали погрожувати 54-річному громадянину. Та так, що справа дійшла аж до зброї. Нею зловмисники не тільки полякали чоловіка, а й вистрілили в нього. На жаль, він помер у кареті швидкої допомоги.
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