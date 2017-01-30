На Дніпропетровщині опинився за гратами підозрюваний у вбивці дитини. ВІДЕО
На Дніпропетровщині опинився за гратами підозрюваний у вбивці дитини. ВІДЕО
30 грудня правоохоронці знайшли тіло зниклої Яни Тараніної. Одразу розпочалися пошуки вбивці. І вже невдовзі оперативники знайшли підозрюваного. Ним виявився дядько дівчинки.
|
31.01.2017 | 01:00
|
30.01.2017 | 23:45
|
30.01.2017 | 23:15
|
30.01.2017 | 23:04
|
30.01.2017 | 22:45
|
30.01.2017 | 22:15
|
30.01.2017 | 21:45
|
30.01.2017 | 21:15
|
30.01.2017 | 20:45
|
30.01.2017 | 20:20
|
30.01.2017 | 20:10
|
30.01.2017 | 19:30
|
30.01.2017 | 06:30
|
29.01.2017 | 21:30
|
29.01.2017 | 20:30
|
29.01.2017 | 19:30
-
- 1 з 693
- ››