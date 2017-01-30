В Києві «замінували» суд. ВІДЕО
В Києві «замінували» суд. ВІДЕО
Із самого ранку Вищий адміністративний суд України призупинив роботу. Усе через повідомлення про замінування. Невідомий, як це часто трапляється, зателефонував у поліцію і запевнив, що в будівлі незабаром може статися вибух. На місце одразу відправили вибухотехніків, кінологів та швидку допомогу. Та попри те, що повідомлення виявилось хибним - робота суду була фактично паралізована, адже всі співробітники були вимушені залишити робочі місця.
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