В Києві «замінували» суд. ВІДЕО

Із самого ранку Вищий адміністративний суд України призупинив роботу. Усе через повідомлення про замінування. Невідомий, як це часто трапляється, зателефонував у поліцію і запевнив, що в будівлі незабаром може статися вибух. На місце одразу відправили вибухотехніків, кінологів та швидку допомогу. Та попри те, що повідомлення виявилось хибним - робота суду була фактично паралізована, адже всі співробітники були вимушені залишити робочі місця.

Телеканал ЧП.INFO