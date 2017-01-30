1322 одиниці нагородної зброї вручив Арсен Аваков за останні два роки. ВІДЕО
1322 одиниці нагородної зброї вручив Арсен Аваков за останні два роки. ВІДЕО
На своїй сторінці у соцмережі Арсен Аваков пояснив: всі, хто отримав від нього нагороду – справедливо заслуговують на неї. І, так,серед нагороджених є депутати. Але, знову ж таки, отримали нагородну зброю тільки ті народні обранці, які на думку очільника МВС, заслуговують на неї.
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