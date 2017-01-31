В Ужгороді обстріляли будинок екс-очільника міліції Закарпаття. ВІДЕО
В Ужгороді обстріляли будинок екс-очільника міліції Закарпаття. ВІДЕО
В Ужгороді, вночі з гранатомета обстріляли маєток Василя Варцаби, екс-очільника міліції Закарпатської області. Інформація про подію надійшла до рятувальників та поліції близько дев’ятої вечора. Що ж до зловмисника, який влаштував стрілянину, він зник ще до приїзду поліції.
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