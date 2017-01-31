У Харкові патрульні зупинили автомобіль, але не змогли пояснити водієві, за що. ВІДЕО
У Харкові патрульні зупинили автомобіль, але не змогли пояснити водієві, за що. ВІДЕО
До нашої редакції написали з Харкова. Цікавий лист-прохання звернути увагу, як полісмени на нагрудні камери зняли свої ж нібито незаконні дії. Зупинили машину для перевірки, виписали постанову про порушення, але не змогли пояснити водієві, в чому його конкретно звинувачують.
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