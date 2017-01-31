Поліція Харківщини затримала грабіжників, які вбили жертву молотком. ВІДЕО

Поліція Харківщини затримала грабіжників, які вбили жертву молотком. ВІДЕО

07:09 31.01.2017

У скоєнні тяжких злочинів 42 та 35-річних жителів міста Південне викрили працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з оперативниками Харківського відділу поліції.

Тіло свого колишнього 67-річного чоловіка з різаною раною голови за місцем мешкання в селищі Високий виявила 62-річна жінка та відразу зателефонувала до поліції.

Як розповів заступник начальника Харківського відділу поліції Роман Делімбовський, в результаті чітких та скоординованих дій оперативні працівники затримали осіб, причетних до скоєння злочину. Ними виявилися двоє безробітних мешканців міста Південне, один з яких раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідством встановлено, що того дня пенсіонер розпивав спиртні напої зі своїми знайомими. Після застілля чоловіки розійшлися, але заради наживи згодом повернулись. Через вікно вони проникли в середину будинку та почали бити молотком господаря, який в цей час відпочивав. Упевнившись, що потерпілий не подає ознак життя, зловмисники забрали з будинку електроінструменти, мобільний телефон і гроші. Після чого зникли з місця події.

Речові докази вилучені.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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