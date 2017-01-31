Поліція Донеччини перекрила наркотрафік Івано-Франківськ-Торецьк. ВІДЕО

Злочинна група налагодила постачання із Прикарпаття до прифронтового Торецька особливо небезпечного наркотичного засобу - опію, з наступним його збутом на території Донеччини. Поліцейські з Управління протидії наркозлочинності обласного главку задокументували їх «діяльність», зібрали потужну доказову базу провини усіх учасників, трьох із них наразі заарештовано.



В середині 2016 року була отримана інформація про збут наркотичних засобів на території одного з міст на півночі області та розгорнуто комплекс слідчо-оперативних заходів. Під час перевірки з’ясувалося, що канал поставки речовини для виготовлення «дози» налагоджено з Заходу України, а участь в ньому беруть зловмисники віком від 35 до 50 років.

Історія створення групи наркозбувальників розпочалася рік тому, коли основний фігурант виїхав на проживання до Івано-Франківська. Там він знайшов місце придбання макової соломи і розробив план реалізації опію на території Донеччини. Для участі у злочинній схемі він залучив двох товаришів з Торецьку. Наркосировину чоловік самотужки переробляв у концентрат, який потім пересилав до Дружківки, куди виїжджали його поплічники, щоб забрати товар.

Зловмисники готували опій та збували його за ціною 100-120 гривень за 1 мілілітр. Варто відзначити, що з однієї партії вони отримували до 200 мілілітрів готового наркотику, а посилку від івано-франківського «колеги» забирали в середньому раз на тиждень. Гроші від продажу опію товариші з Донеччини використовували для подальшого придбання «зілля», а решту ділили навпіл.

Близько півроку тривала робота оперативників з документування всього ланцюжка наркотрафіку. Для затримання зловмисників та проведення обшукових заходів було залучено співробітників кількох підрозділів поліції Донеччини, таких як управління протидії наркозлочинності ГУНП в Донецькій області, управління карного розшуку та слідчого управління.

Одночасно у двох містах України за 4 адресами було проведено обшуки, під час яких вилучено банківські картки, мобільні телефони, підроблені паспорти, за допомогою яких відбувалося відправлення та отримання концентрату макової соломи, а також готовий опій, 1 кілограм продуктів маку, прилади для виготовлення опію ацетильованого.

Досудове розслідування розпочато за ч.2 ст.307 «Незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб», за що передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Торецьким міським судом трьом підслідним обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області