На Волині п’яний водій престижної іномарки вбив пішохода. ВІДЕО

На Волині п’яний водій престижної іномарки вбив пішохода. ВІДЕО

15:20 31.01.2017

Учора, 30 січня, на автодорозі в селі Княгининок Луцького району автомобіль «Subaru Tribeca» на смерть збив пішохода, 35-річну місцеву мешканку. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Винуватця ДТП затримали в порядку ст. 208 КПК України. Автопригода трапилася близько 20 години. За кермом «Subaru Tribeca» перебував 57-річний мешканець райцентру Ківерці. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, де й допустив наїзд на пішохода, 35-річну мешканку Луцького району, яка рухалася по узбіччю.

Внаслідок ДТП жінка загинула на місці. Водій залишив місце пригоди. 

Згодом, позашляховик правопорушника заблокували інші учасники дорожнього руху, та викликали поліцію.

«За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія транспортного засобу затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Згідно із висновком наркологічного дослідження затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння», – повідомив Юрій Угланов, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП у Волинській області.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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