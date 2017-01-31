За вбивство киянина поліція затримала його колишнього співкамерника. ВІДЕО

За вбивство киянина поліція затримала його колишнього співкамерника. ВІДЕО

15:42 31.01.2017

Раніше судимого чоловіка знайшли мертвим із ножовими пораненнями у власному помешканні. Через кілька днів підозрюваного арештували. У скоєному він зізнається.

Про трагічну подію на вул. Серафимовича у чергову частину столичної поліції повідомила 43-річна сестра загиблого. Жінка приїхала провідати родича, однак виявила незачинені вхідні двері, безлад у квартирі, почула неприємний запах і зателефонувала правоохоронцям.

Слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції провела огляд помешкання, обстежила місце скоєння злочину, опитала сусідів та близьких родичів, вилучила речові докази, серед яких і ніж зі слідами крові. Усе це направили на експертне дослідження.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що потерпілий раніше судимий за вчинення грабежу.

Згідно із актом судово-медичної експертизи, смерть 36-річного киянина настала внаслідок множинних проникаючих колото-різаних поранень грудей із пошкодженням серця.

За десять днів ретельно проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що смертельні поранення потерпілому, імовірно, наніс 52-річний уродженець Київщини - колишній співкамерник потерпілого у колонії, де він відбував покарання. І хоча останнім часом цей чоловік не мав постійного місця проживання, працівники карного розшуку відшукали його та затримали.

Під час спілкування з правоохоронцями підозрюваний розповів, що вони випивали. Близько 2-ї години ночі між товаришами виникла сварка. Старший схопив кухонний ніж і наніс потерпілому тілесні ушкодження. Після цього відразу втік із квартири, прихопивши мобільний телефон загиблого. За кілька годин він уже здав його у ломбард. Під час проведення слідчих дій поліція вилучила речовий доказ.

Уродженцю Київської області оголошено підозру у скоєнні умисного вбивства та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманий більше 20-ти років провів за гратами, звільнився з місць позбавлення волі півтора року тому. Тепер йому загрожує новий тюремний строк - до 15-ти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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