В Києві рух транспорту заблокувала неадекватна жінка. ВІДЕО

В Деснянському районі столиці, поблизу ринку «Юність» жінка заблокувала рух транспорту. Вона повзала по дорозі, час від часу вставала і знову падала. В якийсь момент вона навіть почала роздягатись та битись головою об асфальт. На щастя автомобілі рухались не надто швидко і кожен її обережно об’їжджав. Зрештою, хтось із свідків викликав поліцію. Саме правоохоронці повинні з’ясувати причини такої поведінки пішохода.

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