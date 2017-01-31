В Києві рух транспорту заблокувала неадекватна жінка. ВІДЕО
В Києві рух транспорту заблокувала неадекватна жінка. ВІДЕО
В Деснянському районі столиці, поблизу ринку «Юність» жінка заблокувала рух транспорту. Вона повзала по дорозі, час від часу вставала і знову падала. В якийсь момент вона навіть почала роздягатись та битись головою об асфальт. На щастя автомобілі рухались не надто швидко і кожен її обережно об’їжджав. Зрештою, хтось із свідків викликав поліцію. Саме правоохоронці повинні з’ясувати причини такої поведінки пішохода.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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