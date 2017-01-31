Професор київського університету «погорів» на хабарі. ВІДЕО
Професор київського університету «погорів» на хабарі. ВІДЕО
Звання «професор» це, звісно ж, вище, ніж «доцент», тому тут і суми зовсім інші, і не інакше як в зеленій іноземній валюті.
І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:
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