Професор київського університету «погорів» на хабарі. ВІДЕО

Звання «професор» це, звісно ж, вище, ніж «доцент», тому тут і суми зовсім інші, і не інакше як в зеленій іноземній валюті.

І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:

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Прикордонника затримали «на гарячому».

Поліцейський вимагав від 13-річного хлопця хабар.

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