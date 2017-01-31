На Одещині обікрали листоношу, яка розносила пенсії. ВІДЕО
На Одещині обікрали листоношу, яка розносила пенсії. ВІДЕО
Зловмисником виявився 19-річний місцевий парубок. Під час обшуку у нього і знайшли частину викрадених грошей. Тепер йому загрожує до 6 років в’язниці.
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