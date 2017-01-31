Київського суддю запідозрили в хабарництві. ВІДЕО

Суддю Солом’янського райсуду Києва затримали за підозрою в отриманні хабара у 22 тисячі доларів. Однак, Галицький районний суд Львова, де обирали міру запобіжного заходу, вирішив не брати її під варту. Усе через клопотання співробітників Вищої ради правосуддя. Вони вважають, що без їхньої згоди ніхто не має права брати суддів під варту.

Телеканал ЧП.INFO