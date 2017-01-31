Київського суддю запідозрили в хабарництві. ВІДЕО

Київського суддю запідозрили в хабарництві. ВІДЕО

23:45 31.01.2017

Суддю Солом’янського райсуду Києва затримали за підозрою в отриманні хабара у 22 тисячі доларів. Однак, Галицький районний суд Львова, де обирали міру запобіжного заходу, вирішив не брати її під варту. Усе через клопотання співробітників  Вищої ради правосуддя. Вони вважають, що без їхньої згоди ніхто не має права брати суддів під варту. 

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
01.02.2017 | 00:04
Київського суддю запідозрили в хабарництві. ВІДЕО
Київського суддю запідозрили в хабарництві. ВІДЕО
31.01.2017 | 23:45
МЗС засудило арешт адвоката Курбедінова у Криму. ВІДЕО
МЗС засудило арешт адвоката Курбедінова у Криму. ВІДЕО
31.01.2017 | 23:15
Поліція Донеччини перекрила наркотрафік Івано-Франківськ-Торецьк. ВІДЕО
Поліція Донеччини перекрила наркотрафік Івано-Франківськ-Торецьк. ВІДЕО
31.01.2017 | 23:00
Подробиці кульового поранення дитини у Дніпрі. ВІДЕО
Подробиці кульового поранення дитини у Дніпрі. ВІДЕО
31.01.2017 | 22:45
Чоловік за кілька хвилин втратив дах над головою. ВІДЕО
Чоловік за кілька хвилин втратив дах над головою. ВІДЕО
31.01.2017 | 22:15
На Одещині обікрали листоношу, яка розносила пенсії. ВІДЕО
На Одещині обікрали листоношу, яка розносила пенсії. ВІДЕО
31.01.2017 | 21:45
Професор київського університету «погорів» на хабарі. ВІДЕО
Професор київського університету «погорів» на хабарі. ВІДЕО
31.01.2017 | 21:20
В Києві рух транспорту заблокувала неадекватна жінка. ВІДЕО
В Києві рух транспорту заблокувала неадекватна жінка. ВІДЕО
31.01.2017 | 21:10
Сепаратисти продовжили обстріл Авдіївки. ВІДЕО
Сепаратисти продовжили обстріл Авдіївки. ВІДЕО
31.01.2017 | 20:50
Мікроавтобус розвернувся перед легковиком і отримав удар в бік. Є травмовані. ВІДЕО
Мікроавтобус розвернувся перед легковиком і отримав удар в бік. Є травмовані. ВІДЕО
31.01.2017 | 20:40
Подробности перекрытия въездов в Киев. Чего хотят автовладельцы. ВИДЕО
Подробности перекрытия въездов в Киев. Чего хотят автовладельцы. ВИДЕО
31.01.2017 | 18:30
СБУ затримала на хабарі викладача запорізького вишу. ВІДЕО
СБУ затримала на хабарі викладача запорізького вишу. ВІДЕО
31.01.2017 | 18:00
За вбивство киянина поліція затримала його колишнього співкамерника. ВІДЕО
За вбивство киянина поліція затримала його колишнього співкамерника. ВІДЕО
31.01.2017 | 15:42
На Волині п’яний водій престижної іномарки вбив пішохода. ВІДЕО
На Волині п’яний водій престижної іномарки вбив пішохода. ВІДЕО
31.01.2017 | 15:20
Поліція Харківщини затримала грабіжників, які вбили жертву молотком. ВІДЕО
Поліція Харківщини затримала грабіжників, які вбили жертву молотком. ВІДЕО
31.01.2017 | 07:09

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.