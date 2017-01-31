Чоловік за кілька хвилин втратив дах над головою. ВІДЕО
Чоловік за кілька хвилин втратив дах над головою. ВІДЕО
Причина всьому – жахлива пожежа. Як з'ясувалося згодом, полум'я спочатку спалахнуло у гаражі, потім перекинулося на будинок і охопило його.
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