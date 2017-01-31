Подробиці кульового поранення дитини у Дніпрі. ВІДЕО

У Дніпрі дитяча гра ледь не завершилася трагедією. Там шестирічного хлопчика з пневматичного пістолету підстрелив його семирічний друг. Діти бавилися в одній з кімнат, батьки також були вдома, на кухні, аж раптом почули постріл. Дитину одразу повезли до лікарні. У неї травма грудної клітини. А у поліції, тим часом, проводять низку експертиз. Фахівці кажуть, - кримінальну відповідальність батьки нести не будуть, адже навіть дозвіл на пістолет «Флобер» не потрібен

Телеканал ЧП.INFO