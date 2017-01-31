Подробиці кульового поранення дитини у Дніпрі. ВІДЕО
Подробиці кульового поранення дитини у Дніпрі. ВІДЕО
У Дніпрі дитяча гра ледь не завершилася трагедією. Там шестирічного хлопчика з пневматичного пістолету підстрелив його семирічний друг. Діти бавилися в одній з кімнат, батьки також були вдома, на кухні, аж раптом почули постріл. Дитину одразу повезли до лікарні. У неї травма грудної клітини. А у поліції, тим часом, проводять низку експертиз. Фахівці кажуть, - кримінальну відповідальність батьки нести не будуть, адже навіть дозвіл на пістолет «Флобер» не потрібен
|
01.02.2017 | 00:04
|
31.01.2017 | 23:45
|
31.01.2017 | 23:15
|
31.01.2017 | 23:00
|
31.01.2017 | 22:45
|
31.01.2017 | 22:15
|
31.01.2017 | 21:45
|
31.01.2017 | 21:20
|
31.01.2017 | 21:10
|
31.01.2017 | 20:50
|
31.01.2017 | 20:40
|
31.01.2017 | 18:30
|
31.01.2017 | 18:00
|
31.01.2017 | 15:42
|
31.01.2017 | 15:20
|
31.01.2017 | 07:09
-
- 1 з 694
- ››