Подробиці кульового поранення дитини у Дніпрі. ВІДЕО

Подробиці кульового поранення дитини у Дніпрі. ВІДЕО

22:45 31.01.2017

У Дніпрі дитяча гра ледь не завершилася трагедією. Там шестирічного хлопчика з пневматичного пістолету підстрелив його семирічний друг. Діти бавилися в одній з кімнат, батьки також були вдома, на кухні, аж раптом почули постріл. Дитину одразу повезли до лікарні. У неї травма грудної клітини. А у поліції, тим часом, проводять низку експертиз. Фахівці кажуть, - кримінальну відповідальність батьки нести не будуть, адже навіть дозвіл на пістолет «Флобер» не потрібен  

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