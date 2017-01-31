МЗС засудило арешт адвоката Курбедінова у Криму. ВІДЕО

Їхали захищати, а тепер самі потребують правової допомоги. «Беззахисні захисники» так активісти назвали адвокатів, яких арештували в окупованому Криму. Міністерство закордонних справ засудило такі дії окупаційної влади Криму. Про арешт Курбедінова говоритимуть у міжнародних організаціях, зокрема, на засіданні Ради Європи 2 лютого.

Телеканал ЧП.INFO