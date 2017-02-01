На Київщині викрали 9-ти річного хлопчика. ВІДЕО
На Київщині викрали 9-ти річного хлопчика. ВІДЕО
9-ти річного хлопчика з зав’язаними руками, та заклеєним скотчем ротом утримували в заручниках впродовж чотирьох годин. Все сталося на Київщині, у місті Біла Церква. Маленький Вадим близько другої години вийшов на вулицю. Бабусі сказав, що йде на майданчик, спускатися з гірки. Втім того дня хлопчик додому так і не повернувся.
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