В Одесі поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ВІДЕО

До складу організованої злочинної групи входили 3 громадянина іншої держави, які скоювали пограбування квартир в м. Одесі шляхом підбору ключа.

Працівниками Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів була задокументована діяльність групи квартирних крадіїв.

Під час здійснення чергової крадіжки вони були затримані. Зловмисники намагалися зникнути з місця події на орендованому автомобілі під виглядом таксі та намагалися чинити опір працівникам поліції.

У зловмисників в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання та в салоні автомобіля було виявлено та вилучено викрадені речі та пристрої для відмикання замків.

На даний час в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України зловмисників затримано. Перевіряється причетність учасників злочинної групи до аналогічних правопорушень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області