В Одесі поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ВІДЕО
В Одесі поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ВІДЕО
До складу організованої злочинної групи входили 3 громадянина іншої держави, які скоювали пограбування квартир в м. Одесі шляхом підбору ключа.
Працівниками Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів була задокументована діяльність групи квартирних крадіїв.
Під час здійснення чергової крадіжки вони були затримані. Зловмисники намагалися зникнути з місця події на орендованому автомобілі під виглядом таксі та намагалися чинити опір працівникам поліції.
У зловмисників в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання та в салоні автомобіля було виявлено та вилучено викрадені речі та пристрої для відмикання замків.
На даний час в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України зловмисників затримано. Перевіряється причетність учасників злочинної групи до аналогічних правопорушень.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області
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