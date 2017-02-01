СБУ викрила міжнародну групу контрабандистів предметів старовини. ВІДЕО

СБУ викрила міжнародну групу контрабандистів предметів старовини. ВІДЕО

06:46 01.02.2017

На Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили міжнародну групу контрабандистів, які займались вивезенням та перепродажем предметів старовини.

Зокрема зловмисники причетні до контрабандного переправлення меча вікінгів, виявленого естонськими митниками на російсько-естонському кордоні, та, після проведення відповідних експертиз, в травні 2016 року повернутого в Україну.

Днями один із контрабандистів був затриманий співробітниками СБУ під час спроби переправити до Білорусії старовинний меч романського типу (ХIV-XV ст.), 136 старовинних монет різних номіналів та періодів чеканки, а також предметів побуту.

Старожитності було виявлено в технологічних порожнинах автобуса міжнародного сполучення Київ-Мінськ на МПП «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці.

Співробітниками СБУ одночасно в різних регіонах країни провели сім обшуків в інших фігурантів кримінального провадження та вилучили понад  одну тисячу предметів старовини, серед яких: рушниця, каблучки та ін. До того ж, в одного із зловмисників крім старожитностей вилучено дві бойові гранати та набої до пістолета Макарова.

Наразі встановлено причетність п’яти українців та двох білорусів до незаконного вивезення культурних цінностей у Білорусь з подальшим їх переміщенням до країни Західної Європи та США.

Вилучені предмети направлено на мистецтвознавчу експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 (контрабанда) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

На Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили міжнародну групу контрабандистів, які займались вивезенням та перепродажем предметів старовини.

Зокрема зловмисники причетні до контрабандного переправлення меча вікінгів, виявленого естонськими митниками на російсько-естонському кордоні, та, після проведення відповідних експертиз, в травні 2016 року повернутого в Україну.
30 січня цього року один із контрабандистів був затриманий співробітниками СБУ під час спроби переправити до Білорусії старовинний меч романського типу (ХIV-XV ст.), 136 старовинних монет різних номіналів та періодів чеканки, а також предметів побуту.

Старожитності було виявлено в технологічних порожнинах автобуса міжнародного сполучення Київ-Мінськ на МПП «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці.

Співробітниками СБУ одночасно в різних регіонах країни провели сім обшуків в інших фігурантів кримінального провадження та вилучили понад  одну тисячу предметів старовини, серед яких: рушниця, каблучки та ін. До того ж, в одного із зловмисників крім старожитностей вилучено дві бойові гранати та набої до пістолета Макарова.

Наразі встановлено причетність п’яти українців та двох білорусів до незаконного вивезення культурних цінностей у Білорусь з подальшим їх переміщенням до країни Західної Європи та США.

Вилучені предмети направлено на мистецтвознавчу експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 (контрабанда) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2636#sthash.vRdBhJDA.dpuf

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