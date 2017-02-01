На Харківщині вибивання боргів закінчилось різаниною. ВІДЕО

На Харківщині вибивання боргів закінчилось різаниною. ВІДЕО

10:02 01.02.2017

Інформація про те, що до однієї з харківських лікарень доставлено чоловіка з ножовим пораненням шиї, надійшла до Московського відділу поліції від медиків. За словами лікарів, чоловіка привіз невідомий, якій повідомив, що знайшов пораненого на вулиці.

До лікарні для з’ясування обставин виїхали працівники Московського відділу. Під час розмови з потерпілим з’ясувалось, що він має великі майнові заборгованості і чоловік намагався за допомогою ножа отримати у нього гроші.

Проведеними оперативними заходами підозрюваного затримали працівники Управління превентивної діяльності на Красноградському посту ДПС під час спроби виїхати за межі Харківської області. Зловмисником виявився 41-річний мешканець Донецької області, раніше неодноразово судимий за грабежі та розбої.

Як розповів начальник кримінальної поліції Московського відділу поліції підполковник поліції Анатолій Козар, зловмисник на прохання свого знайомого намагався змусити потерпілого повернути борг, у них виникла сварка, під час якої він наніс ножове поранення. Після скоєного він відвіз постраждалого до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15, ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмисник знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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