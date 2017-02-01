СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах. ВІДЕО

СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах. ВІДЕО

12:32 01.02.2017

Мешканця Дніпра, який вів активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах, затримала Служба безпеки України.

У 2014 році 27-річний працівник філії російської ІТ-компанії через Інтернет познайомився з терористами «ДНР/ЛНР», які воюють проти України на сході держави.

Виконуючи завдання бойовиків, зловмисник створив та адміністрував групи у соціальних мереж, де розповсюджував матеріали спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, входження південно-східних областей України до складу Росії.

Також поплічник терористів збирав та передавав подільникам данні про суспільно-політичну та соціальну ситуацію в Дніпропетровській області.

Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у затриманого комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Мешканця Дніпра, який вів активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах, затримала Служба безпеки України.

У 2014 році 27-річний працівник філії російської ІТ-компанії через Інтернет познайомився з терористами «ДНР/ЛНР», які воюють проти України на сході держави.

Виконуючи завдання бойовиків, зловмисник створив та адміністрував групи у соціальних мереж, де розповсюджував матеріали спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, входження південно-східних областей України до складу Росії.

Також поплічник терористів збирав та передавав подільникам данні про суспільно-політичну та соціальну ситуацію в Дніпропетровській області.

Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у затриманого комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2643#sthash.vLZhBKFb.dpuf

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