СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах. ВІДЕО
СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах. ВІДЕО
Мешканця Дніпра, який вів активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах, затримала Служба безпеки України.
У 2014 році 27-річний працівник філії російської ІТ-компанії через Інтернет познайомився з терористами «ДНР/ЛНР», які воюють проти України на сході держави.
Виконуючи завдання бойовиків, зловмисник створив та адміністрував групи у соціальних мереж, де розповсюджував матеріали спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, входження південно-східних областей України до складу Росії.
Також поплічник терористів збирав та передавав подільникам данні про суспільно-політичну та соціальну ситуацію в Дніпропетровській області.
Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у затриманого комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
Мешканця Дніпра, який вів активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах, затримала Служба безпеки України.
У 2014 році 27-річний працівник філії російської ІТ-компанії через Інтернет познайомився з терористами «ДНР/ЛНР», які воюють проти України на сході держави.
Виконуючи завдання бойовиків, зловмисник створив та адміністрував групи у соціальних мереж, де розповсюджував матеріали спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, входження південно-східних областей України до складу Росії.
Також поплічник терористів збирав та передавав подільникам данні про суспільно-політичну та соціальну ситуацію в Дніпропетровській області.
Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у затриманого комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2643#sthash.vLZhBKFb.dpuf
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