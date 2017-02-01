На столичній Оболоні, просто на вулиці, чоловіка вбили ударом ножа. ВІДЕО

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полупанова лежить людина в крові. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі поліції, слідчо-оперативна група та співробітники кінологічної служби.

На місці події правоохоронці виявили мертвого чоловіка із ножовим пораненням. За попереднім діагнозом лікарів, постраждалий помер миттєво від пошкодження серця. Для остаточного з’ясування причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Поліцейські ретельно оглянули місце злочину та вилучили речові докази для проведення необхідних експертних досліджень та слідчих дій.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий разом із товаришем відпочивав у кафе. Згодом між ними та трьома незнайомцями відбулася суперечка, яка була вичерпана.

Коли ж товариші вийшли на вулицю, знову зустрілися із трьома опонентами. Конфлікт повторився - і в результаті один із незнайомців вдарив ножем потерпілого. Після цього всі троє втекли у різних напрямках.

Одного з підозрюваних патрульні поліцейські помітили неподалік від місця події. На одязі чоловіка були сліди крові. Будь-що пояснити чоловік не зміг, тому що перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Менше ніж за годину оперативні працівники відшукали в столичному готелі іншого фігуранта. Він також був у нетверезому стані та мав на одязі сліди крові.

Обох зловмисників, 1973 та 1974 р. н., правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Особу третього чоловіка поліцейські встановили і роблять усе для того, аби встановити його і затримати.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі уродженці Донецької області та міста Києва перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві