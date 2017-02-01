У Миколаєві чоловіка забили на смерть стільцем. ВІДЕО

Зловмисникові оголошено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та затримано в порядку ст.208 КПК України. Досудове слідство по справі триває, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося про виявлення в будинку по вул. Чкалова Заводського району м. Миколаєва тіла 50-річного чоловіка з численними травмами голови та тулуба.

Впродовж доби оперуповноважені кримінальної поліції Заводського відділу поліції спільно з колегами з Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 33-річний раніше судимий місцевий мешканець. Чоловік декілька років тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення пограбування.

Оперативники Заводського району встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Чоловік своєї причетності до скоєного не заперечував та розповів, як все відбувалося.

Того дня зловмисник та загиблий разом розпивали спиртні напої за місцем мешкання потерпілого. В якійсь момент між чоловіками виник конфлікт, в ході якого господар помешкання почав висловлюватись на адресу гостя нецензурною лайкою. Обурений образами, зловмисник схопив стілець й вдарив ним потерпілого по голові. Домовласник впав на підлогу, але «товариша» це не зупинило і він спричинив загиблому ще декілька ударів по голові та тулубу.

«Провчивши» господаря, «гість» пішов до іншої кімнати та ліг спати. Прокинувшись вранці, чоловік підійшов до побитого, щоб перевірити, чи все з ним гаразд, але той вже не подавав ознак життя. Зрозумівши, що накоїв лиха, «товариш» злякався й хутко залишив місце події.

Про те, що сталося, до поліції повідомили знайомі загиблого, які завітали до оселі потерпілого того ж дня. Зі свідчень сусідів, потерпілий, який також мав за плечима кримінальний досвід, вів антисоціальний образ життя й зловживав спиртними напоями.

За результатами проведеної судово-медичної експертизи, смерть загиблого настала внаслідок травматичного шоку в поєднанні з травмами тіла, у зв’язку з чим зазначену подію було перекваліфіковано на ч.2 ст.121 Кримінального Кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого», санкція якої передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, слідчими встановлюються обставини злочину. Зловмисникові оголошено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та затримано в порядку ст.208 КПК України. Обирається міра запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області