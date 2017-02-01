Бойовик, захоплений у районі авдіївської промзони, дав перші покази. ВІДЕО
Бойовик, захоплений у районі авдіївської промзони, дав перші покази. ВІДЕО
Бойовик, захоплений силами антитерористичної операції, дав перші покази у рамках слідчих дій, що проводить Служба безпеки України. При спробі штурму позицій українських підрозділів 29 січня він отримав поранення та був покинутий своїми подільниками.
Терорист на прізвисько «Голова» у 2014 році приєднався до бандформування «Восток», у 2016 році перейшов до іншого озброєного угруповання т.зв. «ДНР».
Під час допиту бойовик підтвердив численні факти присутності на тимчасово окупованій території Донецької області російських військових та інструкторів з бойової підготовки.
Нагадаємо, що СБУ разом з іншими правоохоронними структурами документує злочини терористів проти цивільного населення. Ці дані будуть додані до великого пакету інших злодіянь, за які Російська Федерація відповідатиме у судах перед міжнародною спільнотою.
За матеріалами прес-центру СБУ
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