Круті віражі у Києві. Масова ДТП. ВІДЕО

Бульвар Дружби народів. Нашій знімальній групі надходить повідомлення про жахливу ДТП на цій потужній гілці автомобільного руху. За декілька хвилин оператор із репортером опиняються на місці. Свідки та водії спочатку не можуть навіть пояснити, що ж сталося. Перед їхніми очима знову і знову постає момент зіткнення, а у вухах і досі лунають скрегіт шин та металу.

Телеканал ЧП.INFO