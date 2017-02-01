Круті віражі у Києві. Масова ДТП. ВІДЕО

Круті віражі у Києві. Масова ДТП. ВІДЕО

19:50 01.02.2017

Бульвар Дружби народів. Нашій знімальній групі надходить повідомлення про жахливу ДТП на цій потужній гілці автомобільного руху. За декілька хвилин оператор із репортером опиняються на місці. Свідки та водії спочатку не можуть навіть пояснити, що ж сталося. Перед їхніми очима знову і знову постає момент зіткнення, а у вухах і досі лунають скрегіт шин та металу.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Волинській області в ДТП загинула жінка-пішохід. ВІДЕО
У Волинській області в ДТП загинула жінка-пішохід. ВІДЕО
01.02.2017 | 21:15
Для бурштинового бізнесу потрібно встановити правила – експерти. ВІДЕО
Для бурштинового бізнесу потрібно встановити правила – експерти. ВІДЕО
01.02.2017 | 20:45
В Авдіївці під час обстрілів загинула мирна жителька. ВІДЕО
В Авдіївці під час обстрілів загинула мирна жителька. ВІДЕО
01.02.2017 | 20:15
Круті віражі у Києві. Масова ДТП. ВІДЕО
Круті віражі у Києві. Масова ДТП. ВІДЕО
01.02.2017 | 19:50
Подробности перекрытия въездов в Киев. Чего хотят автовладельцы. ВИДЕО
Подробности перекрытия въездов в Киев. Чего хотят автовладельцы. ВИДЕО
01.02.2017 | 18:30
Заборону телеканалу Дождь в Україні вже називають цензурою! ВІДЕО
Заборону телеканалу Дождь в Україні вже називають цензурою! ВІДЕО
01.02.2017 | 18:00
Бойовик, захоплений у районі авдіївської промзони, дав перші покази. ВІДЕО
Бойовик, захоплений у районі авдіївської промзони, дав перші покази. ВІДЕО
01.02.2017 | 15:30
У Миколаєві чоловіка забили на смерть стільцем. ВІДЕО
У Миколаєві чоловіка забили на смерть стільцем. ВІДЕО
01.02.2017 | 14:24
На столичній Оболоні, просто на вулиці, чоловіка вбили ударом ножа. ВІДЕО
На столичній Оболоні, просто на вулиці, чоловіка вбили ударом ножа. ВІДЕО
01.02.2017 | 13:44
СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах. ВІДЕО
СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах. ВІДЕО
01.02.2017 | 12:32
На Харківщині вибивання боргів закінчилось різаниною. ВІДЕО
На Харківщині вибивання боргів закінчилось різаниною. ВІДЕО
01.02.2017 | 10:02
СБУ викрила міжнародну групу контрабандистів предметів старовини. ВІДЕО
СБУ викрила міжнародну групу контрабандистів предметів старовини. ВІДЕО
01.02.2017 | 06:46
На Київщині викрали 9-ти річного хлопчика. ВІДЕО
На Київщині викрали 9-ти річного хлопчика. ВІДЕО
01.02.2017 | 06:30
Київського суддю запідозрили в хабарництві. ВІДЕО
Київського суддю запідозрили в хабарництві. ВІДЕО
31.01.2017 | 23:45
МЗС засудило арешт адвоката Курбедінова у Криму. ВІДЕО
МЗС засудило арешт адвоката Курбедінова у Криму. ВІДЕО
31.01.2017 | 23:15
Поліція Донеччини перекрила наркотрафік Івано-Франківськ-Торецьк. ВІДЕО
Поліція Донеччини перекрила наркотрафік Івано-Франківськ-Торецьк. ВІДЕО
31.01.2017 | 23:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи долучитеся ви до гуманітарної допомоги постраждалим в Авдіївці?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.