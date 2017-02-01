В Авдіївці під час обстрілів загинула мирна жителька. ВІДЕО
В Авдіївці під час обстрілів загинула мирна жителька. ВІДЕО
Авдіївка і досі під вогнем. Розбомблені будинки та вирви посеред вулиць. Мирне населення стали заручниками ситуації. Зранку бойовики вкотре обстріляли місто: пошкоджені дахи домівок, вибиті шибки. Один місцевий житель отримав поранення і загинула одна жінка, - повідомляє начальник Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін. Бойовики намагалися двічі перейти в атаку, однак отримали відсіч. Наші військові тримають оборону, - кажуть у Міністерстві оборони.
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