В Авдіївці під час обстрілів загинула мирна жителька. ВІДЕО

В Авдіївці під час обстрілів загинула мирна жителька. ВІДЕО

20:15 01.02.2017

Авдіївка і досі під вогнем. Розбомблені будинки та вирви посеред вулиць. Мирне населення стали заручниками ситуації. Зранку бойовики вкотре обстріляли місто: пошкоджені дахи домівок, вибиті шибки. Один місцевий житель отримав поранення і загинула одна жінка,  - повідомляє начальник Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін. Бойовики намагалися двічі перейти в атаку, однак отримали відсіч. Наші військові тримають оборону, - кажуть у Міністерстві оборони.  

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