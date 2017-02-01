У Волинській області в ДТП загинула жінка-пішохід. ВІДЕО
У Волинській області в ДТП загинула жінка-пішохід. ВІДЕО
Дорожньо-транспортна пригода в мить забрала життя жінки, жительки Луцького району. Їй було всього 35 років. О восьмій годині вечора вона йшла по узбіччю, напевне, в такий час поверталася додому. Тим часом, за кермом Субару їхав житель райцентру Ківерці.
І не лише це в огляді ДТП:
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gazeta.zp.ua
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