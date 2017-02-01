У Харкові позичальник хотів вбити боржника. ВІДЕО

Чоловік з Дніпра позичив знайомому 3 тисяч доларів. Але той борг не повернув. До того ж переїхав до іншого міста. Минали місяці, але позичальник дарувати гроші не збирався. Самотужки знайшов боржника аж у Харкові. Й прийшов до нього аби забрати борг. Підозрював, умовляння не подіють, тож із собою прихопив ножа та рушницю.

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